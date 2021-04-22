Москва, 22 апреля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Правительство подготовит целостную систему мер поддержки семей, заявил 22 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

В. Г. Васильев. Семья командующего.1938

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Он поручил уже сегодня начать проработку поручений президента, данных во время послания Федеральному собранию, подготовив необходимую для этого нормативную базу.

По словам Мишустина, речь, прежде всего, касается поддержки семей с детьми.

«Правительство подготовит целостную систему мер их поддержки», — сказал он.