Москва, 22 апреля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении блогера Алексея Навального, заявил глава делегации России в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

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«Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении Навального, ни какие-либо другие резолюции, если они приняты в отсутствие нашей делегации, противоречат нашей Конституции или решению российского суда», — заявил Толстой.

Навальный осужден за мошенничество, попытки же представить его в качестве политзаключенного и мученика, как представляли в свое время летчицу-наводчицу Савченко и режиссера-террориста Сенцова, буквально вчера с треском провалились во время «гуляний», отметил депутат.

ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить Навального и предоставить ему всю нужную медпомощь, включая обследование и лечение врачом по его выбору.