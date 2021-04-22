Москва, , 12:42 — REGNUM Экономический спад в России будет продолжаться, а значит, и роста реальных доходов населения можно не ждать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал прогноз Минэкономразвития РФ, согласно которому в 2021 году реальные доходы вырастут на 3%.

«Когда прогноз роста есть результат некоторой оценки экономической политики, то об этом можно разговаривать. А когда эти цифры высосаны из пальца, в логике: «Что бы такое сказать, чтобы начальство не сильно ругалось?», тогда они никакого содержательного смысла не несут, — сказал Хазин. — Поскольку у министерства экономического развития нет прогнозов экономического роста, восемь лет экономический спад, а руководства министерства не поменялось, то спад будет продолжаться. Почему на фоне спада должен быть рост доходов граждан? А они, кстати, падают уже семь лет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов спрогнозировал стагнацию реальных доходов населения.

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