Ростов-на-Дону, , 12:42 — REGNUM В Ростовской области с начала вакцинации обе дозы антиковидного препарата получили около 130 тыс. жителей, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 22 апреля.

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 267 812 жителя Ростовской области (+7 636 за сутки). Обе дозы двухкомпонентного препарата получили 128 859 человек (+4 702 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 более 2 млн человек. Это 60% взрослого населения региона. Развернуто более 300 прививочных кабинетов. Власти отмечают, что поставка вакцины происходит регулярно.

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