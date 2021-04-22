Воронеж, , 12:41 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 170 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 22 апреля. Накануне, 21 апреля, сообщалось о 171 новом случае заражения.

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За сутки выписаны с выздоровлением после ковида 211 пациентов, ещё 11 человек с подтверждённым коронавирусом скончались.

В общей сложности в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 79 261 человек, выздоровели 74 405, жертвами инфекции в регионе стали уже 3 156 пациентов.