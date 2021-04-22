Берлин, , 12:45 — REGNUM Министр по европейским делам Германии Майкл Рот 21 апреля заявил, что Германия решительно поддержит либерализацию визового режима (предоставление права на безвизовый въезд на срок до 90 дней в страны Шенгенской зоны).

Политик в интервью Deutsche Welle выразил надежду на то, что Европейский союз в ближайшее время примет решение по этому вопросу, поскольку если Евросоюз не будет выполнять своих обещаний, то трансформирующая сила евроинтеграционной перспективы превратится в мираж.

При этом Рот выразил надежду на успешное сотрудничество с правительством Альбина Курти, представившим амбициозную программу по борьбе с коррупцией и усилению демократии и верховенства права в крае, что, по его словам, «является сильным сигналом к тому, что это правительство может рассчитывать на нашу поддержку».

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