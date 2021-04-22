Москва, , 12:38 — REGNUM Упомянутые президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию «красные линии» проходят на уровне национальных интересов России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Красная линия» есть в целом у России, это связано с национальными интересами», — сказал Песков.

По его словам, эта линия имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими странами, в том числе и с Украиной, которая проходит «именно на рубеже наших национальных интересов».