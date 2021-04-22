Новосибирск, , 12:36 — REGNUM В Новосибирской области информацию о пособиях для семей с детьми собрали на одном сервисе — в регионе заработал социальный навигатор. В новосибирском правительстве отмечают, что благодаря электронному сервису можно получить информацию о положенных мерах социальной поддержки, ответив всего на несколько вопросов.

Социальный навигатор для семей с детьми размещен на сайте МФЦ и в настоящее время содержит информацию о 53 федеральных и региональных пособиях и выплатах по трём жизненным ситуациям: «Беременность и роды», «Рождение ребенка» и «Семьи с детьми». Электронный калькулятор покажет общую сумму мер поддержки, на которую может рассчитывать семья.

«Меры зависят от жизненной ситуации: является ли семья многодетной, либо родился первый ребёнок, часть выплат зависят от дохода семьи, какие-то выплачиваются без учёта дохода, — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов. — Стоит отметить, что оказание государственных услуг в электронном виде для жителей Новосибирской области является одной из наших приоритетных задач».

Уточняется, что сервис разработан министерством цифрового развития и связи при взаимодействии с министерством труда и социального развития Новосибирской области.