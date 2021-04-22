Волгоград, , 12:42 — REGNUM В Волгоградской области 22 апреля подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом — на девять меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество носителей инфекции превысило 56 тысяч. Выписан после лечения ещё 101 пациент, подтверждена смерть от осложнений при COVID-19 у шести человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области зарегистрировано 56 044 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 53 625 человек. В стационарах находятся 1987 взрослых и девять детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1358 пациентов.

За минувшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов. Таким образом, всего в регионе зафиксирован 1061 смертельный случай СОVID-19.