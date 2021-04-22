Калуга, , 12:47 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки подтверждены два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 22 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Калуги 1950 года рождения и житель Мещовского района 1954 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 306 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области от COVID-19 за сутки скончались ещё два человека