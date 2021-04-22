Москва, , 12:35 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию является безусловным ориентиром для правительства России. Об этом 22 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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«Выполнение положений послания — это безусловный ориентир работы правительства. Мы должны сделать всё необходимое для реализации этих инициатив совместно с депутатами Государственной думы, членами Совета Федерации и региональными властями», — сказал он.

Мишустин призвал членов правительства не ждать формального выхода поручений, поскольку задачи уже обозначены главой государства.