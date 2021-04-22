Махачкала, , 12:34 — REGNUM В Дагестане за прошедший день заразились коронавирусом еще 45 жителей региона. Общее число носителей опасной инфекции достигло 31 993 человек, сообщили 22 апреля в федеральном оперативном штабе.

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Напомним, почти 10 тыс. новых подтвержденных тестов на коронавирус было выявлено в Дагестане всего за полтора месяца. В начале марта 2021 года показатель заболеваемости приближался к 30 тысячам человек.

Число выздоровевших от COVID-19 в Дагестане составило к 22 апреля 29 617 человек. За прошедшие сутки оно увеличилось еще на 44 выписанных пациента.

Не было зафиксировано в республике за последние сутки ни одного случая летального исхода. За все время пандемии коронавирус унес жизни 1436 жителей региона.