Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга пресекла преступную деятельность по хищению денежных средств с банковских счетов граждан, которые общались по телефону с мошенниками под видом сотрудников финансовых организаций и переводили им свои накопления. Задержаны 13 участников организованной группы, как мужчины, так и женщины. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

Сотрудники петербургской полиции установили, что группа имела четкое структурное построение, часть злоумышленников занималась обзвоном граждан, другая — обналичиванием похищенных средств, отдельная структура координировала деятельность лиц, проводивших обналичивание денежных средств. Выманенные обманным путем средства мошенники тратили на покупку криптовалюты.

«По оперативной информации, большинство фигурантов находились в Санкт-Петербурге, некоторые — в Москве, так как именно столица подходила для целей работы с криптовалютой», — рассказали в ведомстве.

Участники организованной группы размещались в арендованном на проспекте Космонавтов в Петербурге офисе. Оттуда они звонили потенциальным жертвам, которые проживают как в Петербурге и Ленобласти, так и, например, в Пермском крае. Полицейские имеют сведения о десятках эпизодов мошеннических действий, которые приносили участникам группы от 100 тыс. до 1,5 млн рублей.

«По данным фактам следственными органами МВД России были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). В ходе обысков, проведенных по местам проживания фигурантов обнаружены и изъяты 14 млн рублей, денежные средства в иностранной валюте, машинка для счета денежных средств, несколько десятков мобильных телефонов и банковских карт, а также иномарка «Мерседес Бенц GLA», — рассказали в полиции Петербурга.

Расследование уголовных дел продолжается.

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