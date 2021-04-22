Москва, 22 апреля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал уничтожить пятую колонну во главе с блогером Алексеем Навальным, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жириновский

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию — все новости»

«Чего нам не хватает сейчас. Президент прекрасное сделал послание, тихо и спокойно, ибо сильные говорят тихо и спокойно. Уничтожить пятую колонну! Вот они вчера вышли, и они все до единого должны быть арестованы! Все до единого! Еще раз выйдут — и больше никто не выйдет», — заявил Жириновский.

«Это авантюрист — Навальный, и его место — на скамье подсудимых или в психиатрической больнице», — уверен парламентарий.

Порядка шести тысяч человек стали участниками несанкционированной акции в Москве, организованной в поддержку осуждённого Алексея Навального, сообщили 21 апреля в МВД Москвы.

Читайте также:Более тысячи человек задержаны на акциях протеста в разных городах России