Афины , , 12:54 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис обсудил дальнейшее развитие отношений между Грецией и Словакией после пандемии коронавируса на встрече, которую он провел в Афинах с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком 21 апреля. Об этом сообщает AMNA.

Мицотакис и Корчок также говорили об объединении усилий в направлении экономического восстановления и повышения мобильности граждан после пандемии.

Ранее в тот же дел Корчок встретился со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом. Греческий министр подчеркнул, что помимо сотрудничества на уровне ЕС и в качестве союзников по НАТО Греция и Словакия могут еще больше продвинуть свои двусторонние отношения в экономическом плане, в секторах энергетики и туризма, а также в культурных вопросах.

Словакия, как и Греция, понимает важность перспектив вступления западнобалканских стран в ЕС, сказал греческий министр. Министры подписали совместное письмо вице-президенту Еврокомиссии Жозепу Боррелю относительно стратегического обсуждения этого процесса в Совете по внешней политике как можно скорее, отметил Дендиас, и сказал, что «эти страны нуждаются в поощрении в перспективе их вступления».

Греция является жизненно важным союзником Словакии, сказал Корчок, и поблагодарил своего греческого коллегу за то, что он был проинформирован о последних событиях в Восточном Средиземноморье и греко-турецких отношениях.