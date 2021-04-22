Рига, , 12:33 — REGNUM Текст русскоязычного инфоплаката латвийской рекламной кампании «Два миллиона причин вакцинироваться!» исправлен, рекламное агентство принесло свои извинения всем, кого это задело.

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Об этом говорится в официальном заявлении агентства Nord DDB Rigа. Отмечается, что неверный текст стал следствием ошибки в переводе.

«Мы приносим особые личные извинения Каспару Горкшсу, который, бескорыстно согласившись принять участие в призыве к вакцинации, определенно не рассчитывал на ажиотаж, вызванный ошибочным переводом. В настоящее время материалы исправлены», — заявил руководитель рекламного агентства Nord DDB Riga Андрис Рубинс.

На плакате известный латвийский спортивный и общественный деятель, многолетний капитан сборной Латвии по футболу и бывший руководитель национальной федерации футбола Каспар Горкшс утверждал, что намерен вакцинироваться, «потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой». Плакат тут же вызвал ироничные комментарии русскоязычных жителей Латвии, которые посчитали, что в таком контексте призыв к вакцинации обретает негативный оттенок.

В оригинале на латвийском языке Горкшс собирался встретиться с дедушкой и бабушкой, которые вынуждены жить на самоизоляции.