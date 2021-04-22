Ташкент, , 12:33 — REGNUM Агентство «Узавиация» выдало разрешение российской авиакомпании Royal Flight на авиасообщение по маршруту Москва — Андижан. Об этом сообщили в агентстве гражданской авиации при министерстве транспорта Узбекистана.

Эксплуатационное разрешение на выполнение регулярных авиарейсов выдано 21 апреля 2021 года на основе соглашения между правительствами Узбекистана и России. Маршрут будут обслуживать самолеты Boeing 757−200.

Ранее в авиакомпании «Узбекские авиалинии» сообщили о закрытии регулярных авиарейсов в Рим, Париж, Токио, Милан, Амристар, Мумбаи, Бангкок, Куала-Лумпур и Джакарту. Кроме того, компания закроет 20 представительств за рубежом.

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