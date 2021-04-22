Агрызский район, Татария, , 12:51 — REGNUM В деревне Мукшур Агрызского района 21 апреля в заброшенном домы были обнаружены тела 35-летнего и 42-летнего жителей города Ижевска. Следственные органы по РТ возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

Установлено, что мужчины находились в розыске по подозрению в причастности к убийству жительницы города Ижевска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что мужчины могут скрываться на территории деревни Мукшур, где проживал отец одного из них. В результате был установлен заброшенный дом, где и укрывались разыскиваемые.

После того, как здание было блокировано сотрудниками правоохранительных органов, один из мужчин застрелил другого, а после свел счеты с жизнью.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 26-летний житель Мензелинского района подозревается в покушении на убийство 26-летней жительницы Набережных Челнов.

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