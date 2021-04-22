Тирасполь, , 12:37 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский распорядился свернуть часть «ковидных» госпиталей в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба главы ПМР.

Сообщается, что ситуацию в республике Красносельский обсудил на совещании Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Члены Оперштаба рассчитывают, что дальнейшему снижению заболеваемости будет способствовать вакцинация. На сегодняшний день имеющимися в наличии препаратами «AstraZeneca» и «Pfizer» начали прививаться 1964 приднестровца (получена первая доза вакцины)», — говорится в сообщении.

Красносельский получил главе минздрава решить, какие из инфекционных стационаров, развёрнутых во время пика третьей волны пандемии, нужно закрыть.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье, согласно официальным данным, за последние сутки выявили 204 случая заражения коронавирусом. Днём ранее в стране выявили 224 носителя SARS-CoV-2.

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