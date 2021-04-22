Санкт-Петербург, 22 апреля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Главным впечатлением от послания президента России Федеральному собранию для губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова стало то, что в центре всех инициатив и поручений Владимира Путина находится человек. Об этом глава Северной столицы написал 22 апреля на своей странице в соцсети.

ИА REGNUM Александр Беглов

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«Популярный сегодня термин — «человекоцентричность» — мы видим в действии. Семья, дети, здоровье — эти слова звучали в тексте послания особенно часто», — отметил губернатор.

Он также обратил внимание, что послание обозначает не только стратегические ориентиры, но и содержит «целый ряд конкретных поручений, которые нужно финансово обеспечить».

«И возврат 50% стоимости путёвок в летние детские лагеря, и строительство 1300 новых школ, и выплаты по 10 тысяч на каждого первоклассника — это существенные средства. И эти средства вкладываются — именно в человека», — заметил Александр Беглов.

Он заверил, что и бюджет Петербурга нацелен прежде всего на удовлетворение нужд людей, на образование, здравоохранение, поддержку старшего поколения.

«Но пандемия обострила все социальные проблемы. И задача правительства города — найти новые инструменты повышения качества жизни петербуржцев», — добавил губернатор Петербурга.