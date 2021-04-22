Прага, , 12:32 — REGNUM У Чехии произошла «размолвка» с Россией. Так охарактеризовал ситуацию в двусторонних отношениях Праги и Москвы чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек, сообщает 22 апреля телеканал CNN.

Кулганек отверг заявления о том, что между Чехией и Россией началась «холодная война».

«Это дипломатическая размолвка», — сказал глава чешской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник в Брюсселе рассказал о намерении Чехии сподвигнуть все страны НАТО к ограниченной высылке российских дипломатов. Так Прага хочет компенсировать «диспропорциональный» ответ Москвы на высылку российских дипломатов. Напомним, Россия выслала 20 чешских дипломатов — всю политическую часть диппредставительства.

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