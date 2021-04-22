Симферополь, , 12:34 — REGNUM На полигоне Опук в Крыму стартовали межвидовые учения Вооруженных сил (ВС) РФ, в которых задействовано свыше 10 тыс. военнослужащих. Об этом 22 апреля сообщает Минобороны России.

«В активной фазе межвидового учения в Крыму принимают участие более 10 тыс. военнослужащих, задействовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в учениях также принимают участие свыше 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения, и указывается, что в ходе маневров будут отработаны ракетно-авиационные удары и их отражение, применение беспилотной авиации и крылатых ракет, а также борьба с ними средствами войсковой и корабельной ПВО.

Помимо этого, отмечается, что данные учения проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Республику Крым на учения войск Южного военного округа.