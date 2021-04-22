Красноярск, , 12:28 — REGNUM За прошедшие сутки от COVID-19 скончались десять жителей Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 апреля в оперативном штабе региона.

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За всё время жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 3416 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 апреля в регионе выявлено 69 422 носителя коронавируса, выздоровел 64 031 человек.

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