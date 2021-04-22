Красноярск, 22 апреля 2021, 12:28 — REGNUM За прошедшие сутки от COVID-19 скончались десять жителей Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 апреля в оперативном штабе региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»
За всё время жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 3416 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 апреля в регионе выявлено 69 422 носителя коронавируса, выздоровел 64 031 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае выявили 116 новых носителей SARS-CoV-2