Сеул, , 12:31 — REGNUM 27,7% домохозяйств в Южной Корее имеют домашних питомцев. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Согласно результатам опроса, проведённого в 2020 году среди 5000 человек, по оценкам, порядка 6,38 млн домохозяйств в стране держат домашних питомцев (примерно у 5,21 млн домохозяйств собаки, у 1,82 млн домохозяйств — кошки).

Среднемесячные расходы на домашнего питомца в стране составили 117 тыс. вон (~$105), в частности для собак — 176 тыс. вон (~$157), для кошек — 149 тыс. вон (~$133).

Отвечая на вопрос о существующих мерах наказания за жестокое обращение с животными, 48,4% респондентов считают, что меры недостаточны или слабые, 40,6% — в пределах нормы или нормальные, 11% — суровые.

Между тем, 96,3% опрошенных выразили согласие с необходимостью наказания за физическое насилие над животными.

Кроме того, 28,1% респондентов отказались от домашнего животного, передав в другие руки. Среди причин данного решение были: плохое поведение питомца (повреждение имущества и громкий лай), переезд или отсутствие времени из-за работы, высокие расходы на содержание, болезнь или несчастный случай.

86,7% респондентов согласны с необходимостью введения обязательного обучения для владельцев домашних животных, что на 11,9% больше, чем в 2019 году.