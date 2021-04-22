Ульяновск, , 12:24 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 значительно превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 102 и 80. Также зафиксированы новые летальные исходы. Такие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 22 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 52 740 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 80. В настоящее время от COVID-19 лечатся 1645 пациентов.

Вылечились 49 978 человек, из них за последние сутки выписаны в связи с выздоровлением 102 человека. Доля выздоровевших в целом составила 94,76%.

Также в Ульяновской области умерли ещё четыре пациента с коронавирусом — таким образом, COVID-19 стал причиной смерти 1117 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 50 тыс. жителей Ульяновской области завершили вакцинацию против COVID-19, то есть прошли иммунизацию двумя компонентами вакцины «Спутник V». В целом привито свыше 83 тыс. жителей.

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