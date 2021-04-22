Москва, , 12:24 — REGNUM В аппарат уполномоченного по правам человека в РФ не поступало обращений по поводу прошедших накануне несогласованных акций протеста. Об этом РИА Новости заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Ни одного обращения [не поступало в аппарат]», — сказала Москалькова.

По её словам, представители аппарата омбудсмена работали до 8 утра 22 апреля и отслеживали ситуацию во всех регионах страны: «Была с уполномоченными по правам человека в других регионах на связи».

Москалькова отметила, что в Москве в аппарат также не поступило ни одного обращения.