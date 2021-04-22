Оренбург, , 12:23 — REGNUM XIV Международному кинофестивалю «Восток&Запад. Классика и авангард» в Оренбургской области быть. Уже известны даты мероприятия. Фестиваль пройдет с 26 по 31 августа. Об этом заявила министр культуры Оренбуржья Евгения Шевченко.

По ее словам, желание продолжать развивать на территории фестивальную киноисторию подтверждено как региональным правительством, так и Министерством культуры РФ. Сейчас идет формирование команд жюри и программы. На сегодняшний день заявлено свыше 45 картин из более 20 стран мира.

«Задача организаторов сделать так, чтобы гостям и зрителям кинофестиваля было интересно, что напрямую зависит от содержания конкурсных и внеконкурсных программ, а также удобно и безопасно, чего требует от нас обстановка, в которой мы находимся», — подчеркнула глава минкультуры региона.

В 2021 году для церемонии открытия кинофестиваля используют новую площадку — дворец культуры и спорта «Газовик». Напомним, до этого открытие мероприятия проходило на базе СКК «Оренбуржья».

Вновь будет открыт летний кинотеатр «На Беловке». В министерстве культуры отметили, что такой формат в рамках кинофестиваля пришелся по вкусу оренбуржцам, хотя в 2020 году его использовали вынуждено — в целях безопасности из-за неблагополучной эпидобстановки.