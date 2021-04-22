22 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Дело об избиении пьяной компанией 12-летнего мальчика, вступившегося за деда, стало одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях среди жителей Бурятии.

Владимир Бадмаев, , 16:10 — REGNUM Избиение пьяной компанией 12-летнего ребёнка, вступившегося за дедушку, стало одной из главных новостей Бурятии на уходящей неделе. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить его к награде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мальчиш-Кибальчиш Цитата из кф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». реж Евгений Шерстобитов. 1964. СССР

Замглавы Следственного комитета по республике Сергей Базаров предложил мальчику задуматься о карьере следователя и поступить в Кадетский корпус СКР. Впрочем, его упредили местные жители в соцсетях.

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«Молодец! Путёвку для поступления в МВД надо такому не по годам серьёзному ответственному человеку, респект!» — отметила Светлана Ц.

«Путёвку в Артек или Орленок», — предложила Светлана Ш.

«Какой мальчик смелый, со стойким характером. Настоящий мужчина растёт с холодной головой и горячим сердцем», — добавила Туяна Б.

Замруководителя Следкома Бурятии Сергей Базаров навестил 12-летнего мальчика Пресс-служба СУ СКР по Бурятии

Обвиняемые в нападении — четверо взрослых мужчин и женщин — были заключены под стражу решением суда. Один из них дал не совсем вразумительный комментарий местным СМИ по поводу причин нападения.

«Вот они, короче, получается, там есть, короче… Всё, без комментариев, короче», — огорошил корреспондентов мужчина.

Пользователей соцсетей позабавила реплика обвиняемого. Многие язвительно заметили, что «краткость — его сестра».

«Говорит как депутат», — отметил пользователь с ником UUBAI, чей комментарий получил более 200 лайков.

Комментаторы также сравнивают заявление мужчины с речью обвиняемого в смертельном ДТП депутата Народного хурала Баира Жамбалова. Другие предполагают, что обвиняемый является фанатом известного украинского боксёра и политика Виталия Кличко.

«Чувствую, видео будет мемом, короче», — предположил Цыден Д.

Нападавшие в зале суда Цитата из видео на YouTube

Напомним, инцидент произошёл вечером 17 апреля. Накануне приехавший в гости к деду мальчик потребовал от пьяных соседей не выпрашивать деньги у пенсионера на выпивку. На следующий день те поймали его в подъезде, свалили на пол ударом бутылки и избили. При этом одна из женщин украла у ребёнка 1 тыс. рублей.

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