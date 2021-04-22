22 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Такое заявление Владимира Путина было сделано на фоне беспрецедентной враждебности со стороны американских политиков и представителей экспертного сообщества.

Джон Доу, , 16:17 — REGNUM В среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин выступил в центральном выставочном зале «Манеж» с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нынешнем году основная часть послания была посвящена внутренним проблемам России, в том числе социальной сфере и инфраструктурным проектам.

Владимир Путин Kremlin.ru

При этом в своей речи российский лидер обратил внимание и на то, что в отношении России также не прекращаются «недружественные акции», которые стали носить чуть ли не характер «нового вида спорта».

"Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного процесса. В том числе и с теми, с кем отношения последнее время не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты», — отметил Путин.

«Но те, кто воспринимает это как слабость, должны знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким», — подчеркнул он — Организаторы провокаций пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели».

Пользователи интернета довольно живо отреагировали на подобные заявления главы Российского государства.

«Риторика России только что ужесточилась на несколько пунктов! Предупреждения Москвы игнорируются раз за разом. Дальше нас ждет нечто совсем некрасивое!» — отметил читатель VaimacaPiru.

Владимир Путин на татами Kremlin.ru

По его словам, будь он военнослужащим в одной из стран Запада, он бы «попросил отпуск за выслугу лет или перелез через стену!»

«Для блага мира во всем мире и человечества необходимо, чтобы однополярность ушла как можно скорее в прошлое, — заявил пользователь Hillal. — Миру нужна многополярность — достижение баланса сил, соблюдение международных законов и система сдержек и противовесов».

«Я надеюсь, что Россия наконец поняла, что нет никакой надежды на улучшение отношений с США. Я надеюсь, что президент Путин решил дать отпор, и я надеюсь, что США и Запад не зайдут слишком далеко, для их собственного блага» , — добавил Prorsus Cerebrum Mortuus est

В свою очередь, пользователь Frankspeech обратил внимание на то, что, в отличие от американского лидера Джо Байдена, Путин все же обратился к нации с посланием.

«Надеюсь, вы, Владимир, подкрепите свои слова действиями, которыми вы угрожаете, пора бы, чтобы вы сказали им, что с вас довольно, в противном случае они не остановятся», — отметил The Smart one.

«Будьте непредсказуемы, чтобы враги подумали дважды», — заметил Andrew Muchtar.

Владимир Путин и Сергей Шойгу Kremlin.ru

Тем не менее не все посчитали, что слова российского лидера возымеют должный успех. По мнению Z51, ни Байден, ни «люди, за ним стоящие», из-за своей заносчивости не прислушаются к предостережениям главы Кремля.

Отметим, что такое заявление Владимира Путина было сделано на фоне беспрецедентной враждебности со стороны американских политиков и представителей экспертного сообщества. В частности, нерв этой проблемы описал американский аналитик Дэниел Ларисон в статье для Responsible Statecraft. По его словам, любые, даже самые скромные заявления в пользу улучшения отношений с Россией, неизбежно встречаются в США с тоталитарной нетерпимостью.

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