Вашингтон, 22 апреля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Американское тюнинг-ателье Next Level представило версию Jeep Gladiator с колёсной формулой 6X6. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пресс-служба Jeep Jeep Gladiator с колёсной формулой 6X6

Next Level Gladiator 6×6 — это первая модернизированная модель компании. Отмечается, что в этой сборке модели используется передаточное число 4,88 для оптимального ускорения.

Моторная линейка состоит из трёх двигателей. Первый — это двухлитровый агрегат с турбонаддувом мощностью 270 л. с. (393 Нм), второй — 3,6-литровый V6, который выдает 285 л. с. (353 Нм), а третий — 3,0-литровый турбодизельный двигатель V6, который развивает мощность до 375 л. с.(637 Нм).

Тюнеры Next Level также оснастили Gladiator дополнительным стальным бампером, светодиодным освещением и лебедкой. На всех шести колесах установлены амортизаторы Fox. В салоне кресла обшиты кожей наппа, а также получили спортивные валики и уникальные узоры.

Напомним, в начале апреля 2021 года в Германии был представлен обновленный Jeep Compass.

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