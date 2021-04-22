Самара, , 12:28 — REGNUM Бывшего воспитателя признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию детей в Самаре. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В суде было установлено, что летом прошлого года обвиняемая находилась в детской беседке, расположенной на территории дома ребенка «Солнышко» и не исполнила обязанности по воспитанию маленьких детей (жестоко обращалась с несовершеннолетними). По данному факту было возбуждено уголовное дело. Фигурантку уголовного дела уволили из этого соцучреждения.

Суд признал ее виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию детей и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

«Уголовное дело в отношении второго воспитателя в настоящее время рассматривается в суде по существу предъявленного обвинения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Самары заподозрили в склонении подростка к употреблению наркотиков.

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