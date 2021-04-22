Ставрополь, , 12:22 — REGNUM В Ставропольском крае прирост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом за один день вновь приблизился к 100. За прошедшие сутки выявлено 96 человек с диагнозом COVID-19. Общее число носителей коронавируса достигло в крае 52 305 человек, сообщили 22 апреля в федеральном оперативном штабе.

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Почти вдвое за прошедший день по сравнению с предыдущими сутками выросло количество сумевших справиться с болезнью — 133 против 84. Общее число выздоровевших на Ставрополье к 22 апреля достигло 49 416 пациентов.

Что касается смертности от COVID-19, то этот показатель продолжает сохраняться на уровне четырех-пяти человек в сутки. За последний день скончались пять жителей края. Общее число умерших достигло 1321 человека.