Москва, , 12:22 — REGNUM Несмотря на вызовы, связанные с пандемией, президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию ещё раз подчеркнул, что речь идёт о движении в сторону социального государства, государства, как сервиса, в котором власть эффективно решает проблемы граждан с учётом их интересов, находится в коммуникации с ними. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

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Отвечая на вопрос о наиболее понравившихся местах выступления главы государства, он также отметил:

«Второе, что мне понравилось: послание носило максимально точный, конкретный характер. Были обозначены сроки, ответственные, результаты, конкретные цифры, связанные с оказанием помощи.

И третье я, пожалуй бы отметил, это то, что послание очень точно соответствует запросу, который мы — социологи — фиксируем со стороны граждан. Это запрос на образ будущего — что же будет происходить, как мы будем со всем этим жить и как будет происходить собственно? А это развитие и восстановление экономики. Такие вот ключевые темы были озвучены, и на мой взгляд, это самое главное, что произошло 21 апреля».

Как сообщало ИА REGNUM, в своём послании президент России Владимир Путин, в частности, сказал о том, что уже в 2022 году необходимо внедрить принципы «социального казначейства». Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна».