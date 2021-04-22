Москва, , 12:22 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал освободить Украину, не ограничиваться Донбассом, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

«Если освобождать Украину, то полностью, чтобы не было там нацистского режима», — заявил Жириновский.

Так он отреагировал на замечание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который ожидал, что в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявит о признании ЛНР и ДНР.

Читайте также: Зюганов ожидает от Путина признания ЛНР и ДНР