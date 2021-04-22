Москва, 22 апреля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал освободить Украину, не ограничиваться Донбассом, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Жириновский

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"Если освобождать Украину, то полностью, чтобы не было там нацистского режима», — заявил Жириновский.

Так он отреагировал на замечание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который ожидал, что в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявит о признании ЛНР и ДНР.

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