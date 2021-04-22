Южно-Сахалинск, , 12:21 — REGNUM Власти Сахалина намерены к 2025 году достичь «углеродной нейтральности» островного региона, заявил губернатор области Валерий Лимаренко, комментируя ежегодное послание президента РФ Владимира Путина, которое он огласил 21 апреля.

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«Мы должны ответственно ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести здесь жесткий контроль и мониторинг», — сказал Лимаренко.

Сахалин готов стать площадкой для проведения климатического эксперимента по снижению парниковых выбросов в атмосферу. В области планируется внедрить единую систему контроля качества воздуха, а также применять инструменты поглощения парниковых газов.

«Эта работа позволит не только снизить углеродный след и улучшить экологическую ситуацию на островах, но и укрепить экономику. Сейчас готовится соответствующий федеральный закон по проведению эксперимента», — уточнили в правительстве островного региона.

На Сахалине активно переводят на газ объекты ЖКХ, общественный транспорт и личные автомобили жителей. Губернатор поставил задачу по массовому переходу на электрические автомобили. Для этого власти разрабатывают программу, которая обнулит транспортный налог для владельцев электромобилей и даст возможность получить кредит для приобретения машины под 0% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, задачи в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию поставлены не малые — реализация проектов лежит полностью на государственном аппарате, начиная от федерального руководства заканчивая муниципалитетами. Но вот справятся ли чиновники, выразил сомнение политолог Андрей Данилов.