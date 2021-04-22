Ташкент, , 12:21 — REGNUM Правление Центрального банка Узбекистана сохранило базовую ставку на прежнем уровне — 14%. Об этом сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

Соответствующее решение принято 22 апреля на заседании правления Центробанка. С 1 января 2020 года регулятор перешел к поэтапному инфляционному таргетированию.

Ранее Центральный банк Узбекистана ввел вместо ставки рефинансирования базовую ставку на уровне 16% с коридором в плюс-минус один процентный пункт. В 2020 году ставка снижали дважды: до 15%, а затем до 14%.

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