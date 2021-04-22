Жуковский, Московская область, 22 апреля 2021, 12:21 — REGNUM Самолёт-заправщик Ил-78М-2 отрабатывает аварийную посадку в подмосковном аэропорту «Жуковский», сообщает 22 апреля РИА Новости со ссылкой на Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК).
В ОАК проинформировали, что самолёт отрабатывает аварийную посадку в рамках лётных испытаний.
Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области самолёт-заправщик готовится к аварийной посадке в аэропорту «Жуковский», на борту воздушного судна находится 16 человек.