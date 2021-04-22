Москва, , 12:22 — REGNUM Первая важная особенность послания президента России Владимира Путина 2021 года — это первое послание после ключевых поправок по результатам общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра регионального развития, член Общественной палаты РФ Константин Комков.

«Соответственно, это первое послание главы государства, в рамах которого президент подвел итог реализации того, чтобы заложено в ключевом послании 15 января 2020 года. Хочется отметить именно этот важный момент.

Второй момент — важно, нынешнее послание президента постковидное, по результатам года, проведенного в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответственно, были проанализированы основные моменты по этому вопросу и обозначены новые цели в рамках послания.

Третий момент, который на мой взгляд является важным, это то, что было дано поручение правительству РФ о стратегии развития страны. И те ориентиры, которые заложил президент, мы должны увидеть в ближайшие два месяца в виде конкретных законодательных актов.

Совет Федерации, Госдума, политические партии, «Единая России» в том числе, обозначили, что большинство из законопроектов войдут в программу законотворческой работы, либо в программы политических партий. То есть во многом послание расставило приоритеты и ориентиры на дальнейшее развитие.

Четвёртый важный момент послание — это развитие регионов. В послании обозначено новое правило для работы регионов, дана новая оценка региональной политики.

Также пятый важный момент связан с поддержкой молодежи, демографической политики. Но мой взгляд это очень важно и актуально. Вот эти пять акцентов очень важны для развития России.

Семнадцатое послание, с которым обращался Владимир Путин, мне кажется, одно из ключевых, которые были ранее. За этот период было несколько ключевых посланий — в 2018 году, оно было больше ориентировано на обороноспособность.

В нулевых годах были заложены национальные проекты. И, конечно, очень важно послание главы государства в 2020 году. Послание Путина в 2021 году также оказалось среди ключевых.

Оно является важным для социальной политики и для развития регионов России. Акцент сделан на внутреннюю политику. Путин не очень акцентировал внимание на внешней политике и дал понять, что в первую очередь для него важна внутренняя политика и социальный блок.

Становится понятно, что приоритетами станут развитие исполнительной и законодательной власти, а также развитие всего общества в целом», — высказал своё мнение Константин Комков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступил с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. 90% времени глава государства посвятил социальным вопросам.

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