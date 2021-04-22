Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга в 2021 году рассмотрит вопрос о присвоении ряду известных людей звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга», такое решение было принято 22 апреля на заседании городского парламента.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава Заксобрания Вячеслав Макаров на брифинге сообщил журналистам, что «это будет событие в Санкт-Петербурге».

Напомним, в начале марта в Законодательном собрании назвали кандидатов на присуждение звания почетного гражданина в 2021 году. Среди них: директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский, народный артист России Борис Эйфман, научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Васильев и генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов.

Депутаты могут выбрать двоих почетных граждан, однако могут решить не выбирать никого.

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