Казань, , 12:50 — REGNUM В Татарии по состоянию на 22 апреля подтверждено 20 170 случаев заражения коронавирусом. За сутки заболели еще 37 жителей, днем ранее — 35 человек. Выздоровели за все время 17 263 пациента, за сутки выписались 29 человек. Всего произошел 451 летальный исход от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Жертвами инфекции за сутки стали два человека. Активными больными на сегодняшний день числятся 2456 пациентов.

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Госпитализация из числа новых заболевших потребовалась 12 жителям, 25 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили 14 носителей вируса, 13 проживает в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19,

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в этом году не будут проводить массовых мероприятий, посвященных 1 мая. Их отмена связана с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе.

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