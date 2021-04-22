Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM В Ленинградской области начался клещевой сезон, пострадали уже 13 человек, однако по сравнению с прошлым годом, когда весна пришла значительно раньше, это немного. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Ленинградской области.

На 20 апреля на территории Ленинградской области было зарегистрировано 13 пострадавших, что в 5,4 раза ниже среднего месячного уровня, среди детей — ниже в 7,3 раза.

«В сравнении с аналогичным периодом 2020 года число пострадавших в 2021 году ниже в 10,2 раза, среди детей — ниже в 15 раз», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы на территориях шести районов области: Киришский — шесть, Всеволожский и Кингисеппский — по два, Выборгский, Тихвинский и Тосненский — по одному случаю. При этом случаев заболеваний инфекциями, передающимися клещами не зарегистрировано.

В Ленинградской области в 2021 году запланировано провести акарицидные обработки во всех районах области на площади более 3335,0 га, что на 11% больше, чем в 2020 году, в том числе 1395 га ЛОУ, что больше, чем в 2020 году на 6,8%.

«В 2021 году запланировано привить против клещевого энцефалита 89 540 человек, в том числе 57 940 детей и 10 354 лиц из числа контингентов с профессиональным риском заражения, что в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. С начала года привито 8773 человек, в том числе 4239 и 1185 лиц из числа контингентов с профессиональным риском заражения», — подытожил в управлении ведомства.