Пенза, , 12:33 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко 22 апреля поручил членам регионального правительства оказать содействие в восстановлении объектов, пострадавших в результате шквалистого ветра.

В Пензенской области шквалистый ветер привел к разрушению кровель зданий в девяти районах региона, уточнил глава.

«Пострадали общеобразовательные школы, две из них находятся в Колышлейском районе, три — в Белинском районе, в Пачелмском районе — Губернаторский казачий кадетский корпус, три организации общего среднего образования — в Сердобском районе, школа в Неверкинском районе, четыре дома культуры и несколько детских садов» , — добавил Мельниченко.

Накануне была проведена работа по оценке ущерба. В муниципальных районах, наиболее пострадавших от погодной стихии, введут режим чрезвычайного положения. По предварительной оценке размер средств, необходимых на восстановление объектов, составляет порядка 16 млн рублей.

Мельниченко поставил задачу до конца текущей недели, максимум — в понедельник произвести расчёт и подготовить распоряжение для оперативного оказания необходимой помощи районам на восстановление учреждений, которые пострадали в результате урагана.

« Прошу держать этот вопрос на особом контроле, о ситуации мне докладывать », — заявил глава области.

Также необходимо посмотреть, что произошло с имуществом населения в этих районах, — заметил Мельниченко.

«Если есть малообеспеченные, многодетные семьи, дома которых пострадали в результате шквалистого ветра, прошу сформулировать предложения о том, как мы можем помочь людям для восстановления целостности их жилых строений. Срок — сутки — для того, чтобы правильно определить объём нанесённого ущерба и сумму, которая потребуется на восстановление» , — резюмировал врио губернатора.

ИА REGNUM напоминает, в ночь с 20 на 21 апреля сильный ветер спровоцировал несколько происшествий в Пензе. Его порывами были перевернуты остановочные павильоны на улицах Баумана, Бекешской, Светлой, Ладожской и Перспективной. В разных районах областного центра ветер повалил деревья, рекламные щиты.

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