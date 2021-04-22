Пенза, 22 апреля 2021, 12:33 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко 22 апреля поручил членам регионального правительства оказать содействие в восстановлении объектов, пострадавших в результате шквалистого ветра.
В Пензенской области шквалистый ветер привел к разрушению кровель зданий в девяти районах региона, уточнил глава.
Накануне была проведена работа по оценке ущерба. В муниципальных районах, наиболее пострадавших от погодной стихии, введут режим чрезвычайного положения. По предварительной оценке размер средств, необходимых на восстановление объектов, составляет порядка 16 млн рублей.
Мельниченко поставил задачу до конца текущей недели, максимум — в понедельник произвести расчёт и подготовить распоряжение для оперативного оказания необходимой помощи районам на восстановление учреждений, которые пострадали в результате урагана.
Также необходимо посмотреть, что произошло с имуществом населения в этих районах, — заметил Мельниченко.
ИА REGNUM напоминает, в ночь с 20 на 21 апреля сильный ветер спровоцировал несколько происшествий в Пензе. Его порывами были перевернуты остановочные павильоны на улицах Баумана, Бекешской, Светлой, Ладожской и Перспективной. В разных районах областного центра ветер повалил деревья, рекламные щиты.
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