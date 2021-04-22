Москва, , 12:22 — REGNUM Три вспышки произошли 22 апреля на Солнце. Об этом 22 апреля сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Уточняется, что первая вспышка класса С произошла в 07:10 мск, вторая — в 08:00 мск, и третья, последняя — в 08:50 мск.

При этом уточняется, что в среднем продолжительность каждой вспышки составила 5−7 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля стало известно, что госкорпорация Роскосмос и компания Intel помогают модернизировать планетарий в Нижнем Новгороде, приурочив мероприятия по его улучшению к 60-летию полета первого человека в космос.