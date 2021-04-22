Приштина, , 12:35 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 21 апреля провел встречу с послом Великобритании в Косово Николасом Абботтом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Британский дипломат передал Курти поздравительное письмо от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по случаю вступления политика на пост главы правительства Косово.

Джонсон высоко оценил «исторически тесную дружбу» между Косово и Великобританией и подчеркнул, что Великобритания поддерживает интеграцию Косово в международное сообщество и нормализацию отношений между Косово и Сербией.

При этом глава правительства Великобритании пообещал Косово оказать техническую поддержку амбициозной программе Курти в проведении реформ с целью установления верховенства права, искоренения коррупции и победы над COVID-19.

Политик выразил надежду на то, что исторический результат досрочных парламентских выборов 14 февраля предложит возможности для прогресса в диалоге Приштины с Белградом.

Стороны обсудили конкретные шаги по развитию двусторонних отношений.

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