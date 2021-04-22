Майкоп, , 12:10 — REGNUM Адыгея получит из федерального бюджета еще 1,4 млрд рублей на строительство автомобильной дороги в обход Майкопа. Общая сумма финансирования стройки составит 5 млрд рублей, сообщили 22 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Общая протяжённость автодороги составляет 27 км. Часть ее уже была проложена в 2009 году. Осталось достроить еще 18 км, в том числе три мостовых сооружения. Ранее правительство РФ выделило на стройку на предстоящие три года 3,6 млрд рублей, в том числе на 2021 год — 600 млн рублей, 2022 год — 1,6 млрд рублей, на 2023 год — 1,4 млрд рублей.

Кроме того, было принято решение о дофинансировании работ на 2021 год в размере 1,4 млрд рублей. Таким образом, в текущем году Адыгея получит на реализацию проекта в общей сумме 2 млрд рублей.