Москва, , 12:09 — REGNUM В Москве находятся около 780 тыс. человек, сообщил начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Дмитрий Сергиенко в ходе заседания столичной Общественной палаты.

«Количество мигрантов стало меньше на 21% — около 780 тыс. человек, в прошлом году их было более миллиона человек», — цитирует Сергиенко агентство «Москва».

Начальник управления также отметил, что свыше 90% мигрантов прибыли из стран, с которыми у России установлен визовый режим. Примерно треть трудоустроенных в Москве иностранцев имеют гражданство одного из государств ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудничество в сфере миграции обсудили заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири.

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