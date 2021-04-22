Львов, Украина, , 12:10 — REGNUM На Западной Украине во Львове начался демонтаж барельефов Монумента славы Советской армии. Об этом сообщила 21 апреля пресс-служба Львовского городского совета.

«В минувшем году было принято решение горисполкома о проведении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас размещён Монумент славы. Также у нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента», — процитировали в пресс-службе слова первого заместителя мэра города Андрея Москаленко.

Чиновник добавил, что барельефы будут перенесены в так называемый музей «Территория террора». По завершении демонтажа барельефов начнутся работы по демонтажу плит монумента.

Напомним, решение о сносе Монумента славы было принято местными властями ещё в 2018 году.

В начале февраля во Львове был облит краской памятник главарю украинских националистов Степану Бандере.

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