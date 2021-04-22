Элиста, , 12:06 — REGNUM В Элисте до конца 2021 года планируется сдать многоквартирный дом, в котором квартиры взамен утраченных получат несколько десятков семей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Электронный аукцион на строительство девятиэтажного жилого дома в третьем микрорайоне Элисты, рассчитанного на 54 квартиры, объявила городская администрация. Стоимость работ оценивается в 173,9 млн рублей. Часть средств также направят на благоустройство двора.

ИА REGNUM сообщало, что ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 176 млн рублей на строительство девятиэтажного жилого дома в Элисте. Здание пострадало 26 февраля 2020 года в результате взрыва газа. Проект строительства девятиэтажного дома прошёл госэкспертизу, территория подготовлена для начала работ.

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