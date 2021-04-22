Нур-Султан, , 12:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил полностью освоить нефтяное месторождение Кашаган. Об этом глава государства заявил 22 апреля на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

По его словам, за год можно увеличить объем добычи нефти на 15 млн тонн. Токаев поручил правительству проконтролировать реализацию плана освоения месторождения Кашагана до конца 2021 года.

«Большие ожидания по развитию экономики области связаны с нефтегазохимией. Здесь мы сильно отстаем», — сказал президент. По его словам, нефтегазохимия — это основа будущей экономики Казахстана.

Токаев также раскритиковал реализацию проекта специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический парк». Он отметил, что до сих пор не реализованы крупные проекты по производству полипропилена и полиэтилена.